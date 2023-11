Stupri Caivano, appello della madre di una delle vittime a Papa Francesco per rivedere la figlia

Un appello a Papa Francesco affinché l'aiuti a rivedere i suoi figli e affinchè le venga concessa un'altra possibilità. A lanciarlo è la madre di una delle due bambine coinvolte negli stupri di Caivano.

Il Tribunale per i minorenni, dopo il gravi fatti accaduti nell'hinterland a nord di Napoli, ha sottratto tutti i figli minorenni alla donna. Due istanze - riporta l'Ansa - sono state presentate al Tribunale per i minorenni per chiedere la revoca del blocco totale dei contatti, sia fisici che telefonici, tra la mamma e i suoi figli. A presentare le richieste sono stati i legali della donna, gli avvocati Angelo Pisani e Antonella Esposito.

"Si parla tanto di tutela della donna - dice la madre in occasione della giornata contro la violenza di genere - e anche io, seppure sfortunata, sono una donna. Ho avuto un matrimonio sbagliato, ho subìto e rischiato tanto. Mi sono rifugiata nell'alcol, ma ora sono guarita e mi difendo. Prego, affinché vengano considerati anche i miei diritti di donna e di madre, che mi sia concesso di trasferire amore alle mie figlie che tra poco saranno due giovani donne e non devono subire ulteriori traumi dalla mia cancellazione dalla loro vita. Ritengo che questa sia una enorme ingiustizia".