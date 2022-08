"Mio figlio malato senza apparecchio salvavita non riesce a nutrirsi". L'appello disperato di Immacolata

Immacolata, madre di un ragazzo di 19 anni di Casoria, affetto da una paralisi cerebrale infantile, da epilessia farmacoresistente, da tetraparesi spastica ipotonia assiale e da cecità corticale, ha denunciato nei giorni scorsi il malfunzionamento dell'apparecchio salvavita, adibito tra le altre cose anche alla nutrizione del figlio.

"Mio figlio non riusciva ad assorbire cibo e nonostante tutte le telefonate all'Asl, alla cooperativa e all'azienda produttrice, nessuno mi aveva preso in considerazione". Immacolata si è fatta poi forza e si è rivolta di notte all'associazione La Battaglia di Andrea, che ha allertato il sindaco di Casoria Raffaele Bene, il presidente della commissione Politiche Sociali, Salvatore Iavarone e il responsabile della protezione civile Le Aquile Alberto Simonetti. "Siamo stati allertati da una mamma disperata - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - la donna ci ha detto che per giorni il figlio sarebbe stato abbandonato a se stesso e ha temuto seriamente per la sua vita. Le istituzioni locali di Casoria che abbiamo mobilitato si sono mosse subito e il caso è stato risolto. Un infermiere è intervenuto e ha sistemato la macchina che tiene in vita il giovane".