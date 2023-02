Appalti pilotati, Sma precisa: "Forte azione di discontinuità rispetto alla precedente gestione"

"I fatti al centro dell'inchiesta della procura di Napoli su appalti pilotati sono antecedenti all'insediamento dell'attuale Cda di Sma Campania e nei confronti di alcune delle persone coinvolte erano già state avviate le procedure di licenziamento". Questo è quanto si legge di Sma Campania per l'inchiesta su presunti appalti truccati.

L'attuale Cda, "composto da Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta, Antonio Capasso è stato nominato dalla Regione Campania - si legge nel comunicato - 10 mesi fa, proprio allo scopo di avviare una forte azione di discontinuità rispetto alla precedente gestione e, dunque, alle vicende giudiziarie che avevano, nel passato, interessato la Sma Campania. I provvedimenti adottati questa mattina dall'Autorità giudiziaria, si riferiscono a fatti e comportamenti assunti dai dipendenti di Sma Campania fino al gennaio del 2021 e, dunque, in epoca antecedente all'insediamento dell'attuale Cda".

La società precisa anche "che, nei confronti di alcuni dipendenti, colpiti, in data odierna, dal provvedimento cautelare emesso dall'Autorità giudiziaria, la Sma Campania aveva già adottato procedure finalizzate al licenziamento". "Sin dal suo insediamento - prosegue la nota - l'attuale Cda ha assunto decisioni e strategie finalizzate al ripristino della legalità sia nell'ambito della stessa Sma Campania che in relazione alle procedure di gara indette dall'azienda. Nel ribadire piena fiducia nell'operato della Magistratura, l'attuale Cda della Sma Campania intende proseguire, con maggior impegno, nelle attività e strategie già adottate per perseguire le finalità dell'azienda nel pieno rispetto della legalità.

La Sma Campania è attualmente impegnata in attività ambientali fondamentali, tra le quali, a titolo di esempio il supporto alle attività di smantellamento del bunker di Zagaria e la gestione delle attività post terremoto nel Comune di Casamicciola. Oggi si è tenuta, regolarmente, l'assemblea con il socio unico Regione Campania, nella quale, tra l'altro è stato approvato il bilancio 2020. Tale decisione è l'ulteriore dimostrazione, concreta e fattiva, che l'attuale Cda della Sma Campania persegue le finalità dell'azienda con assoluta trasparenza e nel rispetto della legge".