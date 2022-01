Linea 7, entro l'anno l'apertura della stazione di Monte Sant'Angelo

Proseguono i lavori finalizzati all'apertura della Linea 7, nonostante - spiega una nota dell'Eav - le difficoltà manifestate dall'impresa (Infraflegrea Spa con socio Webuild) di approvvigionamento dei materiali e di alcuni componenti impiantistici essenziali per la sicurezza, dovuto al sussistente stato emergenziale covid. L'apertura al servizio ferroviario della stazione di Monte Sant'Angelo è prevista entro il corrente anno, l'impresa infatti ha previsto di completare le opere entro l'estate. Contemporaneamente, sono iniziate le lavorazioni per la nuova stazione di Parco San Paolo e a breve sarà convocata la conferenza di servizi definitiva per la nuova localizzazione della stazione di via Terracina. Inoltre, è in fase di approvazione nelle competenti strutture ministeriali il progetto esecutivo della galleria compresa tra il Parco San Paolo e via Terracina. Subito dopo, il progetto di fattibilità tecnica economica per il collegamento da via Terracina alla stazione Mostra della linea Cumana sarà sottoposto ad un'apposita conferenza di servizi nell'ambito di un più generale assetto della rete trasportistica napoletana.