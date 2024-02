Parte il cantiere del Bronx: abbattimento in 60 giorni, poi la ricostruzione |VIDEO

Una bottiglia di spumante e un lancia-coriandoli, tanti applausi e qualche lacrima. Il popolo di via Taverna del Ferro ha celebrato così l'avvio del cantiere che nei prossimi tre anni dovrebbe restituire un nuovo volto e nuovi alloggi al Bronx di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. Nella mattinata odierna, 2 febbraio, gli operai hanno delimitato l'area dei lavori del primo lotto. Si tratta dei garage e delle strutture sportive abbandonate da tempo. I lavori veri e propri dovrebbero cominciare entro la metà di febbraio. Secondo il crono-programma, l'abbattimento deve essere completato per il 1 aprile 2024, tra 60 giorni. Solo dopo, quindi, partirà la costruzione dei primi 180 alloggi. Costruzione che, per rispettare i tempi del Pnrr e accedere alla seconda tranche di finanziamento, dovrà essere completata entro settembre 2024.

Gli eco-mostri di Taverna del Ferro sono un regalo della legge 219 del post-terremoto: case popolari comunali di pessima qualità che nei decenni non hanno mai ricevuto una manutenzione degna di questo nome. Nelle prime 180 case saranno trasferite le famiglie che oggi vivono nella 'stecca' lato mare. A quel punto, il palazzone sarà abbattuto e sulle sue ceneri saranno realizzati gli altri 180 appartamenti, così da trasferire l'altra metà delle famiglie e procedere all'abbattimento della seconda stecca. Il passo finale sarà la realizzazione di un'area di verde attrezzato.

"E' una giornata che aspettavamo da 40 anni - afferma Rosaria Cordone del comitato di lotta ex Taverna del Ferro - Per noi non è la fine di una battaglia ma l'inizio di un percorso di riqualificazione che dovrà riguardare tutta la periferia orientale e che dovrà riguardare anche il recupero del mare e le bonifiche". Alla consegna del cantiere ha presenziato anche la vicesindaca con deleghe all'Urbanistica Laura Lieto: "Siamo orgogliosi di questo risultato, è un'operazione complessa che permetterà ai cittadini di vivere in una casa dignitosa".

Da un punto di vista burocratico resta ancora aperta la vicenda delle 60 famiglie che non sono legittime assegnatarie. Per loro ci vorrà una modifica al regolamento regionale e un piano speciale: "Abbiamo lavorato con la Regione perché anche chi oggi non ne ha formalmente diritto ottenga un nuovo alloggio" ha precisato la Lieto. "Su questo siamo stati chiari dall'inizio - le ha fatto Rosaria Cordone - le famiglie sono 360, gli alloggi devono essere 360". Il piano speciale permetterà ad abusivi e morosi di rateizzare i debiti con il Comune e, nell'arco di tre anni, regolarizzare la propria posizione.

Il presidente della VI Municipalità Sandro Fucito ha chiesto una stretta vigilanza sui tempi: "I progetti non devono servire solo a mettere pietre nuove, ma essere al servizio del territorio e bisogna creare le condizioni per fare in modo che ciò avvenga". In effetti, il Comune di Napoli non ha comunicato ancora la data di inizio dell'abbattimento. I lavori, comunque, non dovrebbero cominciare più tardi della metà di febbraio anche perché i 60 giorni a disposizione non sono tanti e l'Europa chiederà conto dello stato di avanzamento prima di erogare i nuovi fondi.