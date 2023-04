Asse mediano, si allungano i tempi per la riapertura: "Area totalmente bloccata"

La riapertura degli svincoli dell'Asse mediano di Scampia e via Giovanni Antonio Campano è ancora in "alto mare". Ad annunciarlo è il consigliere della Municipalità 8 Pasquale Di Guida. Gli svincoli, ricordiamo, sono chiusi dai primi giorni di aprile a seguito del furto di alcune barriere da carreggiata.

"Stamattina una delegazione di consiglieri della municipalità ha effettuato un sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi dell’asse mediano. Insieme a noi erano presentI il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche del Comune di Napoli, la Polizia Muncipale, l’Asl Napoli 1, l’Asia Napoli, una delegazione di consiglieri comunali, il presidente della Muncipalita 8 Nicola Nardella e l’assessore alle strade della Muncipalitá 8 Francesco Iorio.

Dal sopralluogo purtroppo abbiamo capito che i tempi sono ancora lunghi e si stanno ipotizzando tutte le soluzioni per risolvere quanto prima la problematica che sta bloccando tutta l’area a Nord di Napoli, tra cui quella di aprire una carreggiata alla volta. La situazione non è per nulla semplice ma non molliamo", ha detto il consigliere Di Guida.