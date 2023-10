Anziano in trasferta truffa una coetanea con l'inganno del finto nipote

Un 70enne di origini napoletane è stato riconosciuto come l'autore di una truffa ai danni di una 74enne di Nepi (Viterbo). L'uomo aveva avvicinato l'anziana, con il solito inganno del nipote che aveva contratto un importante debito. La 74enne aveva risposto alla telefonata attraverso la quale il malfattore, presentandosi come direttore dell’ufficio postale, la informava del debito da saldare e poi, simulando la voce del nipote, l'aveva convinta del fatto che la madre – ossia la figlia dell'anziana – fosse stata portata via dai carabinieri.

La 74enne aveva quindi consegnato monili in oro e bancomat con relativo pin, credendo di salvare cosi la situazione. Ma constatato l’inganno di cui era rimasta vittima, la donna aveva denunciato tutto ai carabinieri, che immediatamente avevano fatto scattare le indagini. Attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, i militari sono risaliti alla targa, che dagli accertamenti risultata oggetto di lungo noleggio e di una serie di sub-noleggi, e hanno ricostruito tutti i passaggi fino ad individuare un 70enne di Napoli che è stato quindi denunciato per truffa.