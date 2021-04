Muore pochi minuti dopo il vaccino: disposta l'autopsia

Sconcerto a Frattamaggiore per la morte di un 80enne di Frattaminore. L'uomo giovedì scorso è morto per strada. Poco prima si era sottoposto al vaccino Pfizer presso il punto vaccinale allestito al "San Giovanni di Dio". Le cause del decesso sono ancora da accertare, così come un'eventuale correlazione tra decesso e inoculazione. Al momento, stando alla denuncia che i familiari hanno presentato alla polizia. l’uomo è morto in auto, dove è stato colpito da una crisi respiratoria, mentre stava tornando a casa.

Allertato il 118 i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. La Procura ha disposto l’autopsia sulla salma dell’uomo.