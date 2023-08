Ustioni per incidente in casa: anziano muore in ospedale

Ha lottato una settimana interna prima di spegnersi nell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Antonio Saturno, anziano di Licusati, frazione di Camerota, in provincia di Salerno era stato vittima di un incidente domestico, come racconta SalernoToday. L'uomo aveva riportato gravi ustioni e ferite gravi al collo. Dapprima ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania, per tentare di salvargli la vita è stato necessario il traferimento nel Centro grandi ustioni dell'ospedale napoletano. Saturno, però, non ce l'ha fatta.