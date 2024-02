Anziano colpito ripetutamente con un martello: i carabinieri arrestano un giovane

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per lesioni personali un 26enne di origini marocchine, irregolare sul territorio italiano.



Il giovane - secondo la ricostruzione fatta dai militari dell'Arma - dopo aver consumato un rapporto sessuale con un 73enne napoletano, avrebbe ricevuto in cambio una banconota da 20 euro. Ritenendola falsa, il 26enne avrebbe aggredito la vittima con un martello.



Colpito ripetutamente, l’anziano è stato portato al CTO ed è ancora in osservazione. 30 i giorni di prognosi. L’arrestato è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.