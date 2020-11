Morto per Covid, la figlia: "Non ci hanno restituito fede e orologio"

E' straziante il racconto che Filomena, figlia di un malato di Covid-19 deceduto al Cardarelli, fa in collegamento con Tagadà, su La7. "Non siamo riusciti a salutare nostro padre", spiega la donna. "Vivo in provincia di Belluno, mio padre era già ricoverato quando sono arrivato. Ieri mattina abbiamo avuto la chiamata, abbiamo visto la bara sigillata, e non abbiamo potuto dirgli il bene che gli vogliamo. Quando era in ambulanza aveva fede nuziale, due telefoni, una borsa e un orologio. Ci hanno dato solo i due telefoni, peraltro uno non è suo, non ci hanno dato fede, orologio, e borsa. Capisco il sistema, ma ci vuole umanità. Abbiamo un dolore immenso. Ci vuole rispetto, dignità. E' una situazione atroce", conclude la donna.

