Aggredito da giovane clochard, 91enne in coma. Il figlio: "Non ce la farà"

Suo figlio è distrutto, ed è senza speranze. "È in coma - racconta al TgR Campania - Non ce la fa, non ce la può fare. Ha 90 anni e ne ha passate tante. Io avrei accettato fosse caduto, ma non così. Ho visto le immagini dalle telecamere, è meglio non vederle, sono brutte".

È gravissimo l'anziano scagliato ieri pomeriggio a terra da un 25enne, in via Santa Maria di Costantinopoli. L'uomo, 91 anni, si trovava davanti al bar che un tempo gestiva lui e che ora gestisce suo figlio. Il ragazzo di origine tedesca, un clochard, senza alcun apparente motivo lo ha aggredito con inaudita violenza facendolo cadere a terra. La vittima ha battuto la testa, procurandosi un'emorragia cerebral: .è stato subito trasportato all'ospedale Cardarelli, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

"Ha aperto questo bar 64 anni fa, non è un novellino - sono state le parole di suo figlio poche ore dopo l'episodio - ed è sempre stato benvoluto, specialmente dagli stranieri". Un appello? "Vorrei soltanto un'auto della polizia qui fuori come c'era nel 2019. Quando c'era stavamo tutti bene. L'appello che faccio è questo: un'auto della polizia. Se ci fosse un presidio delle forze dell'ordine quante cose cambierebbero...".

L'arresto

Le forze dell'ordine in realtà proprio ieri sono arrivate pochissimi istanti dopo i fatti. I carabinieri hanno rintracciato il 25enne tedesco a poca distanza dal bar. Il ragazzo ha prima tentato di scappare, poi, raggiunto dai militari, si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. È stato tutto inutile, i carabinieri lo hanno bloccato e ora si trova in carcere: deve rispondere di resistenza e lesioni gravissime.