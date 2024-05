Anziano aggredito in via Costantinopoli, convalidato il fermo del senzatetto 25enne

È stato oggi convalidato l'arresto di Filix Stoils, il senzatetto tedesco di 25 anni che mercoledì pomeriggio ha aggredito il 91enne Vincenzo Fiorillo in via Santa Maria di Costantinopoli. Al ragazzo classe '99, che si trova in carcere, viene contestato il reato di lesioni gravissime. Restano disperate le condizioni della vittima dell'aggressione, ancora in coma dopo l'emorragia cerebrale causatagli dall'aver battuto la testa.

Fiorillo si trovava davanti al bar che un tempo gestiva lui e che ora gestisce suo figlio. Il ragazzo di origine tedesca senza alcun apparente motivo lo ha aggredito con inaudita violenza scagliandolo a terra. L'anziano è stato subito trasportato all'ospedale Cardarelli, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine avevano rintracciato Filix Stoils a poca distanza dal bar. Questi aveva prima tentato di scappare, poi, raggiunto dai carabinieri, si era scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni ma senza riuscire ad evitare l'arresto, oggi, due giorni dopo, convalidato dal gip.

Le parole del figlio

Il figlio di Fiorillo nei giorni scorsi ha sottolineato come abbia poche speranze suo padre possa riprendersi. "È in coma - sono state le sue parole poco dopo la tragedia - Non ce la fa, non ce la può fare. Ha 90 anni e ne ha passate tante. Io avrei accettato fosse caduto, ma non così. Ho visto le immagini dalle telecamere, è meglio non vederle, sono brutte"."Ha aperto questo bar 64 anni fa, non è un novellino - ha spiegato ancora suo figlio - è sempre stato benvoluto, specialmente dagli stranieri". Un appello? "Vorrei soltanto un'auto della polizia qui fuori come c'era nel 2019. Quando c'era stavamo tutti bene. L'appello che faccio è questo: un'auto della polizia. Se ci fosse un presidio delle forze dell'ordine quante cose cambierebbero...".