Anziano aggredito da una baby gang, la figlia: "Potevano ucciderlo"

Nuova aggressione, da parte di una baby gang, nella città di Afragola. Sabato scorso un gruppo di giovani aveva aggredito uno degli allievi del rapper Luca Blindo (violenza che aveva spinto l'artista a rinunciare al concerto), adesso a farne le spese è stato un anziano: l'uomo a causa delle lesioni subìte è stato costretto a subire un intervento chirurgico per l distacco della retina.

È stata sua figlia, attraverso un post social, a rendere noto l'accaduto peraltro prontamente denunciato alle forze dell'ordine.

"Abbiamo fatto una regolare denuncia dai carabinieri - spiega Mena Esposito, figlia della vittima, Antonio Esposito - ma presa dalla rabbia ho fatto anche un post dove ho esternato tutta la nostra indignazione. I calci ricevuti in volto da mio padre hanno provocato il distaccamento della retina e domani dovrà subire un intervento chirurgico. Come me tanta brava gente di Afragola è arrabbiata e impaurita. Bisogna dire basta: questi sono delinquenti e devono essere fermati, mio padre sarebbe potuto morire".

"Sono mesi che quasi ogni giorni si vedono post di persone che dichiarano di aver denunciato baby gang e delinquenti - dice ancora la donna - addirittura qualche mese fa si sarebbero intrufolati in una scuola di Afragola picchiando un bidello che cercava di fermarli".