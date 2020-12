Covid-19, morti cinque anziani in pochi giorni ospiti di una casa di riposo nel napoletano

Cinque anziani, ospiti di una casa di riposo a Torre del Greco, il "Ricovero della Provvidenza", e positivi al Covid-19, sono deceduti negli ultimi giorni. L'Asl Napoli 3 Sud ha sottoposto tutti gli ospiti della struttura a tamponi e i risultati sono attesi nelle prossime ore.

Nel "Ricovero della Provvidenza" non si erano registrati casi di positività al Coronavirus in precedenza, nè nella prima ondata. Il primo caso si sarebbe verificato lo scorso 24 novembre.

Il Presdente della Fondazione Opera Pia, Monsignor Salvatore Ardesini, ha precisato in una nota che sin dalla prima ondata di contagio "sono state seguite, con particolare attenzione, tutte le prescritte procedure di prevenzione sia per gli operatori che per gli ospiti. Ai familiari degli ospiti è stato interdetto l'accesso dal giorno 8 marzo 2020 e solo dal 10 giugno scorso è stato data loro la possibilità di colloquiare con i propri congiunti attraverso un ingresso separato e schermato posto al piano terra con entrata dalla strada, previo appuntamento telefonico. La stanza ha una suddivisione in plexiglass per evitare contatti e l'ambiente viene sanificato ad ogni cambio di visita".

Misure, come riporta SkyTg24, sono state adottate anche nel refettorio dove "sono stati divisi i tavoli con pannelli di plexiglas per rispettare il distanziamento, che è stato poi rispettato anche nelle aree aperte. Inoltre, al fine di un costante monitoraggio oltre ai normali controlli, a partire dal marzo 2020, si è proceduto alla misurazione corporea e della saturazione di tutti gli ospiti; che all'insorgere di sintomi (che potevano essere riconducibili al Covid-19) da parte di alcuni ospiti sono stati eseguiti dapprima i test rapidi e successivamente, su richiesta dei medici curanti; i tamponi molecolari".

"Agli operatori sono state consegnate apposite tute protettive impermeabili per l'accesso nelle stanze dei sospetti casi Covid e che per tutti gli ospiti risultati positivi sono stati attivati i medici di base per il Protocollo delle terapie. Sono state puntualmente somministrate e gli stessi ospiti risultati positivi sono stati isolati. Tutti gli operatori (muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuali) - conclude la nota - sono stati sottoposti a tamponi rapidi Ag e solo 2 di essi sono risultati positivi e sono in isolamento domiciliare".