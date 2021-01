Coppia di anziani resta bloccata a Montevergine: soccorsi dai Vigili del Fuoco

Oggi 20 gennaio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere due uomini rimasti bloccati in auto insieme ai loro cani a causa della neve verso campo Maggiore a Montevergine. I due sono stati raggiunti con non poche difficoltà e riportati presso il Santuario di Montevergine dove hanno ricevuto le prime cure dal personale VVF. Successivamente si è provveduto al recupero dei due cani. I due anziani signori insieme ai loro cani e alla loro auto sono stati accompagnati presso la sede del Comando VVF di via Zigarelli, dove sono stati raggiunti dai loro parenti per essere riportati a casa nel Napoletano.