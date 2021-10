Anziani abbandonati: Pino Grazioli e la “battaglia di Andrea” lanciano l'allarme

Allarme lanciato dal giornalista Pino Grazioli e subito raccolto da La Battaglia di Andrea, per una coppia di anziani di cui uno disabile, a Villaricca, in provincia di Napoli. I coniugi, a quanto sembra, prima dell'intervento di Grazioli erano digiuni da almeno 3 giorni, infatti, il giornalista, oltre a dare l'allarme, ha provveduto a rifocillarli. "Ieri sera guardavamo la diretta Facebook di Pino Grazioli e non abbiamo potuto fare a meno di intervenire - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - ci siamo adoperati portando personalmente all'anziana coppia beni di prima necessità che possono coprire almeno un paio di mesi, beni in nostro possesso grazie al progetto "Condividi per non Sprecare" al quale abbiamo aderito, promosso dalla cooperativa sociale Ambiente Solidale Onlus; adesso é da capire la loro situazione, la signora Maria ci ha detto che ha uno sfratto esecutivo e dovranno lasciare la loro casa. Siamo certi - prosegue - che gli ottimi servizi sociali del comune di Villaricca li aiuteranno a trovare una soluzione e a garantirgli un'esistenza dignitosa. Noi ci siamo - conclude - siamo certi che anche Grazioli non gli farà mancare la sua presenza, e che tutto si sistemerà".