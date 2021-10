Anziana truffata da finto nipote, la figlia: "Rubati anche oggetti di mio padre morto"

Ennesima truffa ai danni di un'anziana. Questa volta è successo a Casoria dove un finto nipote ha sottratto soldi (3mila euro) e oggetti d'oro ad una 78enne da poco rimasta vedova. A denunciare il fatto, via social, è stata la figlia. Questo il suo racconto: "Ieri mia madre di 78 anni, che abita a Casoria, ha subito una truffa in casa. Delle bestie (e con questo termine chiedo scusa alle bestie) hanno contattato telefonicamente mia madre spacciandosi per mio figlio e chiedendo dei soldi.

Mia madre ingenuamente ed impietosita ha raccolto una cifra pari a 3000€ e tutto l'oro che aveva in casa e lo ha consegnato a una bestia col casco che è entrata in casa. Ho inserito questo post con la speranza che mai più accadano cose del genere.

Avvertite le persone anziane. Io lo avevo fatto con mia madre, ma purtroppo ci è cascata nuovamente. E poi chiedo a chi di mestiere fa il "Compraoro" o a chiunque in qualche modo venga a conoscenza di oggetti d'oro rubati di fare le opportune segnalazioni anche contattandomi. Tra quegli oggetti d'oro ci sono delle cose anche di mio padre che è morto un mese fa".