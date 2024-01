"Nonna mi servono più di duemila euro": finto nipote finisce in manette

Questa mattina, a Napoli, i carabinieri di Sorrento hanno tratto in arresto un 22enne napoletano accusato di aver truffato una persona anziana.

L'attività d'indagine ha consentito di accertare che lo scorso 10 giugno 2023 il giovane, in concorso con persone ancora non identificate, avrebbe truffato una donna 80enne di Vico Equense, inducendola a consegnargli 450 euro in contanti e alcuni oggetti in oro.

L'anziana donna era stata contattata telefonicamente da uno degli autori del reato, il quale, presentandosi falsamente come il nipote, le aveva chiesto di consegnargli 2500 euro per saldare un acconto già versato per acquistare della merce.

Una volta appreso che l'anziana non aveva a disposizione il denaro - ma solo di 450 euro in contanti e di alcuni monili in oro - il falso nipote la indotta comunque a consegnare tutto ad un finto corriere che nel frattempo si era presentato a casa della vittima.

L'indagine, svolta mediante l'analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona, ha consentito di identificare ù uno degli autori della truffa. L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.