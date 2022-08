Si sente male per il troppo caldo: anziana soccorsa in strada da due poliziotti

Mercoledì mattina Dario e Francesco, poliziotti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, nel transitare in via Salvator Rosa a San Giorgio a Cremano, hanno notato una signora appoggiata ad un muretto, in difficoltà perché provata dal caldo. Gli agenti hanno subito assistito la signora accompagnandola a casa.

La notizia, diffusa dalla pagina social della Questura di Napoli, ha subito fatto il giro del web. Tanti utenti si sono complimentati con i due agenti. "Mi piace molto la vostra attenzione verso le persone anziane e le categorie più fragili. Grazie", scrive ad esempio Manuela.