Va in arresto cardiaco durante la corsa in ospedale: anziana salvata dal 118

I sanitari del 118, ieri sera, sono riusciti a salvare un'anziana colpita da arresto cardiaco. La 90enne, residente a San Pietro a Patierno, era stata soccorsa per bradicardia, ma durante il trasporto in ospedale è stata colpita da arresto cardiaco. Provvidenziale è stato l'intervento dell'operatore sanitario a bordo che ha permesso alla donna di arrivare in vita presso l'ospedale.

L'episodio è stato reso noto da "Nessuno Tocchi Ippocrate": "La postazione INDIA di Scampia fa miracoli Poco fa l’equipaggio ASL Napoli 1 viene allertato a San Pietro a Patierno presso via dei Reggiolari per bradicardia marcata in 90 enne. L’equipaggio carica in ambulanza e parte alla volta del cardarelli….durante il tragitto la donna va in arresto cardiaco e l’infermiere DA SOLO NEL VANO SANITARIO INIZIA RCP!!!!! LA PAZIENTE RIPRENDE RITMO E RESPIRO ED ARRIVA VIVA AL CARDARELLI! Complimenti al grande infermiere Francesco Cano’ ed all’autista soccorritore Lino Arciello!!!".