Anziana morta in una Rsa: tre persone condannate tra cui il figlio

Tre condanne per la morte di una 82enne che era ricoverata in una residenza per anziani nel napoletano. Tra i condannati anche il figlio tutore della donna, affetta dal morbo di Alzheimer, il legale rappresentante della Rsa, e l'unica operatrice sanitaria presente nella struttura. Per loro la condanna è stata di tre anni e quattro mesi di reclusione.

La donna, in forte stato di disidratazione, fu trasferita in un ospedale di Napoli dove morì qualche giorno dopo. Un episodio drammatico sul quale la procura di Napoli aprì un’indagine. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dalla Corte di Assise di Napoli. L’accusa per i tre è di abbandono di persona incapace seguito dalla morte.