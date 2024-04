Rinviato lo sfratto ad anziana malata di tumore: “Lasciatemi morire qui“

"Mi è rimasta solo questa casa e dopo la morte di mio marito sono rimasta sola con le mie difficoltà. Vivo attaccata all'ossigeno dopo essere stata in terapia intensiva e ho un peggioramento delle condizioni cliniche con una serie di patologie oncologiche inoperabili viste le mie condizioni. Sono sola e senza nessuno. Quello che chiedo, vista la mia scarsa aspettativa di vita, è di farmi morire nella casa dove ho vissuto gran parte della mia vita". Così A. B., un'anziana donna, paziente oncologica e invalida, nei confronti della quale il Comune di Napoli da molti anni ha avviato la procedura di sfratto esecutivo dalla sua casa in via Palizzi per il mancato pagamento di alcune annualità del canone di locazione.

Come si legge in una nota del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che, con una delegazione composta dai consiglieri di Europa Verde della V Municipalità Rino Nasti e Luca Bonetti e l'attivista Ruben D'Agostino, ha fatto visita alla donna la restituzione della somma dovuta era iniziata in seguito alla percezione della pensione d'invalidità. Tuttavia, dopo il passaggio di gestione tra Romeo e Napoli Servizi, Boccia si è vista recapitare l'intimazione di sfratto: oggi doveva essere sgomberata con la forza ma all'ultimo minuto c'è stato un rinvio richiesto da Borrelli. La donna dopo giorni di stress e tensione ha poi avuto un malore ed è stata soccorsa dai sanitari intervenuti.

"Bisogna gestire con molta attenzione un caso limite come quello di Antonietta, una donna che vive sola su, attaccata all'ossigeno e con un'aspettativa di vita che, secondo i certificati medici, è molto bassa". Così il parlamentare che ha poi ringraziato gli assessori comunali Luca Trapanese (Welfare) e Pierpaolo Baretta (Patrimonio) ed il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi "per aver ottenuto oggi un'ulteriore proroga di 90 giorni per lo sfratto esecutivo". "Bisogna trovare una soluzione affinchè - ancora Borrelli - sia possibile esaudire l'ultimo desiderio della signora Antonietta che è quello di terminare la propria vita nella sua casa".