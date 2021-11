Il piccolo Antonio affetto da SMA1 ottiene la cura che può salvargli la vita: "Grazie alla tenacia del Santobono"

Antonio è un bambino di 4 anni, affetto da una malattia degenerativa, la SMA1 che compromette respirazione, deglutizione e mobilità. La salvezza per il piccolo c’è e si chiama terapia Zolgensma il cui costo però è di 2 milioni e mezzo di euro. E non è stato facile ottenerla gratis, per l'Aifa, Antonio, non ne aveva diritto.

La scoperta della malattia quando aveva sei mesi

Lo racconta in diretta telefonica a La Radiazza la mamma di Antonio, la signora Stella originaria di Cercola trasferitasi a Monfalcone, in Friuli, per poter meglio seguire le cure del figlio: “La malattia cominciò a manifestarsi quando Antonio aveva 6 mesi di vita. Man mano le cose sono andate sempre peggio, è stato un calvario. Cercavamo di far arrivare la cura Zolgensma in Italia da due anni poi è arrivata ma con dei paletti e Antonio per peso ed età non vi rientrava. I medici dell’ospedale di Trieste non se la sono sentita di prendersi responsabilità ma grazie a quelli del Santobono di Napoli, dove Antonio era in cura due anni fa, e grazie allo spirito battagliero della sindaca di Monfalcone ce l‘abbiamo fatta e a mio figlio è stato somministrato il farmaco. Ora è sotto osservazione. Ci vorranno dei mesi per ottenere degli effetti. Ora aspettiamo e speriamo".