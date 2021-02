Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scelta di Antonio: "Io, figlio del boss, convincerò i detenuti a cambiare strada"

Antonio Piccirillo ha 25 anni: "Per vent'anni ho sofferto per mio padre in carcere". Il garante dei detenuti lo vuole al suo fianco: "Voglio parlare al cuore dei papà, spiegare loro quanta sofferenza causano alle loro famiglie"