Scomparsa di Antonio Natale, possibile svolta nelle indagini

Antonio Natale è scomparso ormai da due settimane dal Parco Verde di Caivano. Dopo tanti appelli qualcosa sembra smuoversi nelle indagini. Il giovane, come detto anche dai suoi familiari, era finito in un brutto giro, tanto da far puntare l'indice dalla madre, con urla disperate, contro la camorra. "Devono far uscire mio figlio. Criminali, assassini, spacciatori, dovete ridarmelo".

Il 16 ottobre si è tenuta al Parco Verde una manifestazione contro le piazze di spaccio. "Antonio è figlio di tutti", lo slogan lanciato dalla folla.

Al momento non viene escluso alcuno scenario dagli inquirenti. Le indagini si stanno concentrando su persone vicine al 22enne legate allo spaccio di droga.