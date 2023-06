"Le tegole di uno sfiatatoio hanno ceduto ed è caduto in una fossa profonda"

"Le recenti perdite, non ci avevano consentito ancora di esprimere la nostra vicinanza alla famiglia Mauriello, per la prematura perdita del caro Antonio di 53 anni. Lunedì si era regolarmente recato a lavoro. Le tegole di uno sfiatatoio hanno ceduto e lui è caduto in una fossa profonda. Lascia la moglie e due figli, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. R.I.P". E' il post di cordoglio del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro per la morte sul lavoro di Antonio Mauriello.