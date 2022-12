I 100 Anni di Antonio Bencivenga: "Ci ha regalato emozioni uniche"

Enzo Cuomo, sindaco di Portici, ha festeggiato i 100 anni di un suo concittadino.

Il post Facebook del primo cittadino: "Ieri sera sono stato invitato a festeggiare un compleanno speciale: i 100 anni di un nostro concittadino, il Signor Antonio Bencivenga. Circondato da parenti e condomini che hanno organizzato una bellissima festa, con tanto di torta, palloncini e una targa con una affettuosa dedica, Nonno Antonio ha spento le candeline regalandoci anche simpatiche battute. Lucido, elegantissimo ed a tratti ironico, l’ex macchinista delle Ferrovie dello Stato in pensione ci ha sfidati a superare il suo personale “traguardo” dei 100 anni. Una gioia vedere tanto affetto attorno a lui, dai nipoti ai suoi vicini di casa, tutti nell’androne del suo palazzo per omaggiarlo. A nome dell’Amministrazione e della intera Comunità porticese ho portato in dono ad Antonio Bencivenga una targa. Cittadini come lui, con la sua storia e con la sua esperienza di vita, sono l’orgoglio di questa Città. Nonno Antonio ci ha regalato momenti di leggerezza ed emozioni vere: vogliamo augurargli ancora tanti altri compleanni da festeggiare con lo stesso spirito e la stesso amore per la vita".