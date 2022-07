Bassolino vittima di un borseggiatore: "L'ho bloccato prima che scendesse dal bus"

Antonio Bassolino è stato vittima di un borseggiatore sul bus di linea 140. A raccontarlo è lo stesso ex sindaco di Napoli che, in un post social, scrive: "Sul 140 mi sfila il cellulare dalla tasca della giacca. Ma per fortuna un signore gesticolando mi fa capire e così sono riuscito a riprenderlo bloccando il ladro un attimo prima che scendesse dal bus".

Il post è diventato subito virale e in tanti hanno espresso la propria vicinanza all'ex primo cittadino. C'è chi parla di "SuperBassolino", ma anche chi denuncia la "piaga" dei borseggiatori sui bus, soprattutto in quelle zone maggiormente frequentate dai turisti.