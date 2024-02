Antonella Di Massa, rilievi sul luogo del ritrovamento del corpo: l'autopsia stabilirà le cause del decesso

Rilievi degli specialisti dei Carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Antonella Di Massa, in località Succhivo sul territorio di Serrara Fontana. La 51enne di Casamicciola Terme era scomparsa lo scorso 17 febbraio.

Il cadavere della donna è stato scoperto nella mattinata di mercoledì dagli inviati di "Chi l'ha visto?" Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, a poche centinaia di metri dove era stata rinvenuta l'auto della donna e dove una telecamera di videosorveglianza l'aveva ripresa. Nei pressi del ritrovamento del corpo c’era un sacco di plastica nero, come raccontato dagli inviati della trasmissione Rai.

Sarà l'autopia a stabilire le cause del decesso della donna. A coordinare le indagini, delegate ai carabinieri, è la Procura di Napoli. Le ricerche, dopo la denuncia di scomparsa raccolta il 18 febbraio scorso dai carabinieri, sono state coordinate dalla Prefettura di Napoli.

Le prime ricerche sono state condotte dalla squadra CNSAS di stanza sull’isola affiancata successivamente dall’unità cinofila e dal drone che ha effettuato sorvoli notturni con la termocamera. Nei giorni successivi i tecnici CNSAS assieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri e ai volontari della Protezione Civile hanno battuto l’area nei pressi dell’avvistamento e tutte le zone limitrofe, in particolare quelle più impervie. Il coordinamento delle ricerche è avvenuto anche grazie alla sala operativa unificata SORU della Protezione Civile della Regione Campania.

Il cordoglio del Comune di Casamicciola

"Abbiamo tutti pregato e sperato che Antonella fosse viva e che tornasse sana e salva dalla sua famiglia, adesso sappiamo purtroppo che non sarà così. La nostra comunità è scossa e turbata per l'epilogo tragico di questa vicenda che ci lascia sgomenti. A nome di tutta la cittadinanza di Casamicciola desidero esprimere il dolore e la vicinanza alla sua famiglia e la speranza che ora riposi in pace". Questo il messaggio di cordoglio di Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola Terme, comune di cui Antonella Di Massa era originaria.