Una fiaccolata per ricordare Antonella Di Massa, la donna trovata morta a Casamicciola

Una fiaccolata per ricordare Antonella Di Massa, la donna scomparsa a Casamicciola e ritrovata morta dopo dodici giorni, è stata organizzata per domani sera dagli abitanti di Succhivo, la località in cui la donna aveva lasciato la sua auto il giorno della scomparsa e dove ne è stato ritrovato il cadavere mercoledì mattina. "Siamo particolarmente scossi da questa vicenda" dicono gli organizzatori della iniziativa "ed intendiamo esprimere tutto il nostro dolore e la vicinanza alla famiglia della povera Antonella.

In questi giorni ci siamo trovati catapultati sui media quasi come se questo fosse il paese dei misteri eppure tutta Succhivo ha partecipato alle ricerche e non riuscire a ritrovare viva questa donna è un dolore per tutta la nostra comunità". La fiaccolata partirà alle 18.30 dal piazzale davanti alla chiesa della Madonna di Montevergine, le cui telecamere di sorveglianza avevano inquadrato la 51enne il giorno della sua scomparsa ed oltre ai cittadini di Succhivo vedrà la partecipazione degli amministratori di Serrara Fontana e di Casamicciola, il comune isolano di cui era originaria Antonella Di Massa.

Sul fronte delle indagini ancora nessuna novità concreta: si attende l'esito dell'autopsia per stabilire le cause del decesso che, secondo gli inquirenti, sarebbe da attribuire ad un gesto volontario, tesi avvalorata dal ritrovamento accanto al cadavere di una bottiglietta di liquido (forse antigelo ma serviranno analisi ad hoc per stabilirlo) con cui la donna si sarebbe tolta la vita anche se restano ancora molti interrogativi sui dodici giorni trascorsi tra la sparizione ed il ritrovamento del cadavere