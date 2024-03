Pacifisti fermati durante un volantinaggio: "Identificati dalle forze dell'ordine con un atteggiamento intimidatorio"

"Questa mattina, a Napoli, in piazza Garibaldi, mentre davamo a sorelle e fratelli volantini per la manifestazione pacifista di sabato 9 marzo a Roma, siamo stati fermati, insieme a compagni de La Comune e della Corrente Umanista Socialista, da un gruppo di militari e poliziotti, che hanno voluto identificarci con un atteggiamento intimidatorio". È il comunicato diffuso oggi dall'Associazione antirazzista interetnica "3 febbraio", associazione che da più di 20 anni lotta per l'integrazione e i diritti degli immigrati.

"Denunciamo - spiegano ancora dall'associazione - questo episodio espressione di un clima repressivo e pericoloso che c’è in questo Paese. Chiediamo alla gente solidale e antirazzista, alle forze democratiche, agli organizzatori della manifestazione del 9 Marzo di non far passare sotto silenzio questo episodio e reagire uniti: organizziamo con ancora più forza la manifestazione pacifista del 9 marzo a Roma".