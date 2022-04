Anniversario della morte di Melania Rea: il ricordo

Sono trascorsi 11 anni dal giorno del delitto che sconvolse l'Italia. Ma i familiari di Melania Rea non la dimenticano e provano a tenere viva la sua memoria pubblicamente. A farlo in particolare è stato lo zio Rino, uno di coloro che ha provato a cercarla e ad aiutare maggiormente nell'inchiesta per far luce sul suo delitto. Sulla propria pagina Facebook ha scritto un post con cui ha ricordato la nipote barbaramente uccisa.

Il post su Facebook

“In questo giorno 11 anni fa la tua vita si spense per sempre, i tuoi sogni svanirono in pochi attimi, il tuo sorriso si perse per quel bosco di Ripe di Civitella. Il tuo amore, sentimento grande e nobile, per la persona con la quale volevi crearti la tua famiglia fu ripagato con 35 coltellate. Sei sempre nei nostri cuori e nella nostra mente. Riposa in pace e proteggi sempre la Tua splendida signorina. Zio Rino". Un ricordo che nasconde tutta l'amarezza per la sua vita spezzata e un dolore che non potrà mai passare nonostante gli anni.