Tragedia a Torre del Greco dove, verso l'ora di pranzo, i carabinieri del posto sono intervenuti in Via Litoranea, nei pressi del Lido La Perla. Un 16enne sarebbe annegato in mare per cause ancora da accertare. Immediati sono scattati i soccorsi, ma i sanitari del 118 - giunti sul posto - non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Indagini in corso dei militari dell'Arma.