"Anna oggi avrebbe compiuto 18 anni, ma un brutto male le ha strappato la vita"

Oggi avrebbe compiuto 18 anni Anna Oppolo, se un brutto male non le avesse stroncato la vita tre anni fa. Ai Quartieri Spagnoli, però, dove viveva, nessuno l'ha dimenticata e sono stati tantissimi i messaggi per ricordare Anna in questa data speciale.

A cominciare dal cantante Enrico Armani, fratello della ragazza, che in un post su Facebook l'ha ricordata così oggi: "Non ci sono scale per salire lassù per aabbracciarti e ritornare a vedere il tuo sorriso e guardarti negli occhi.non ci sono giorni,attimi,momenti, un qualcosa, un profumo, un luogo una foto o un oggetto quaggiù che non mi ricordi di te sei davvero tanto speciale veglia sempre su di noi sulla mia, sulla nostra famiglia ogni attimo. MI MANCHI TANTO NINNA MIA. Buon compleanno".

"Voglio ringraziare tutti x gli auguri ke avete fatto a mia figlia, ma un ringraziamento va alle fortissime guerriere delle fontanelle e del centro educativo. Grazie per il sostegno che ci date a noi genitori. Lei è sempre presente e ci protegge da lassù", scrive papà Enzo.