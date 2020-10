Anm, de Magistris: "Certificati seriali: parte dei dipendenti vuole danneggiare la città"

"C'è un piano criminale di un parte dei dipendenti dell'Anm per danneggiare la città". Gusto e limitazioni sono ormai la normalità quotidiana dell'Azienda di trasporto pubblico napoletana e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris è convinto che si tratti di un sabotaggio di una fetta del personale: "Sono un ex magistrato e se lo dico pubblicamente è perché ne sono certo. Non posso dare altri dettaglio finché molte cose non saranno chiarite, ma non è credibile che alle sei di mattina arrivino decine di certificati medici contemporaneamente in modo da bloccare il servizio. I napoletani non possono accettare di uscire di casa senza sapere se potranno utilizzare la metro. Spero che la parte sana dell'azienda prenda le distanze da quanto sta accadendo".