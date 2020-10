Problemi per Metro e Funicolari, Panini: "I cittadini napoletani meritano rispetto"

Non si placano le polemiche post 'giovedì nero' dei trasporti a Napoli, dopo il botta e risposta tra il Sindaco Luigi de Magistris ed i sindacati sulla situazione di Anm. Anche il vicesindaco con delega ai trasporti, Enrico Panini, ha detto la sua sulle assenze per malattia di alcuni dipendenti dell'azienda cittadina di trasporto pubblico.

"Le malattie organizzate all'improvviso, in modo totale che sia impedito all'azienda di poter prevedere la sostituzione per garantire il servizio, non c'entrano nulla con le rivendicazioni sindacali. E' ordinario che 11 persone comunicano una malattia improvvisamente, impedendo di fatto la normale circolazione della Metropolitana? E' normale che quattro persone in malattia blocchino la funicolare? C'è un tema di responsabilità collettiva. Qui c'è un atteggiamento che va democraticamente condannato e dal quale vanno prese democraticamente le distanze, come però ha fatto solo ed unicamente il sindaco e questa Giunta. I cittadini vanno rispettati. Se questa è una forma di protesta, dimentichiamocela e andiamo a lavorare", ha affermato Panini ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Barba & Capelli".

Il numero due di Palazzo San Giacomo ha fatto anche il punto della situazione sul parco mezzi: "Attualmente ci sono in strada 150 autobus con meno di un anno di vita, in un parco mezzi che non veniva rinnovato dal 1999. Per quanto riguarda la Linea 1 della Metropolitana stanno arrivando i nuovi treni dalla Spagna. L'ultimo treno era stato acquistato nel 2003. Si tratta di mezzi vetusti e ci sono ancora due di questi bloccati per l'incidente di Piscinola. Saremo in grado di garantire un treno ogni 4 minuti e stiamo rinnovando anche le funicolari. I napoletani devono poter viaggiare in tempi e modi certi, senza attese insopportabili perchè non si fa la manutenzione notturna".

