Assalto ai mezzi ANM nella notte: 10 autobus vandalizzati in diverse zone di Napoli

10 autobus sono stati vandalizzati, questa notte, in diverse zone di Napoli: per tutti vetri in frantumi. Chiaramente i mezzi sono adesso inutilizzabili, con inevitabili ripercussioni sul trasporto pubblico. La denuncia viene dal presidente della Commissione infrastrutture del Comune di Napoli Nino Simeone.

"Comunicherò l'accaduto al Consiglio comunale per sporgere denuncia alle autorità competenti", spiega Simeone a NapoliToday, e la risposta del Consiglio comunale non si è fatta attendere: "Il Consiglio Comunale di Napoli, oggi riunito, esprime la sua più ferma condanna nei confronti di questa azione criminale. Gli attacchi contro i mezzi pubblici non solo minacciano la sicurezza della nostra comunità, ma danneggiano gravemente il servizio essenziale offerto dall'ANM a migliaia di cittadini napoletani – ha detto infatti il presidente Enza Amato - A nome di tutto il Consiglio Comunale, desidero esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori dell'ANM, che ogni giorno svolgono un ruolo cruciale nel garantire la mobilità all'interno della città. Questi attacchi non solo mettono a rischio la sicurezza degli operatori, ma danneggiano anche la fiducia della comunità nel sistema di trasporto pubblico. Il Consiglio comunale chiede alle autorità competenti di indagare tempestivamente su questi gravi episodi e di perseguire con fermezza coloro che sono responsabili di questo attacco criminale. È fondamentale garantire che chiunque si renda colpevole di simili atti risponda di fronte alla legge”.

Toccherà adesso agli inquirenti indagare sugli episodi e, soprattutto, stabilire cosa c'è dietro. 10 autobus colpiti in una sola notte lascerebbero, infatti, supporre la possibilità che esista una regia criminale e non si tratti di semplici episodi di vandalismo ad opera di teppisti.