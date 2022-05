Filmato hard con la fidanzata attrice diffuso online, ex calciatore del Napoli accusato di revenge porn

Angelo Paradiso, ex calciatore del Napoli nella stagione 1998-1999, è accusato di aver fatto circolare un filmino hard privato girato con la sua ex fidanzata, una nota attrice, che lo ha denunciato per revenge porn. I due avevano avuto una breve relazione lo scorso anno. Sequestrato il telefonino di Paradiso da parte della polizia. Il 45enne è accusato anche di aver seguito in più occasioni la giovane che si sentiva tormentata da tali attenzioni, come scrive Repubblica.

Il 45enne, che come calciatore aveva militato anche con Lazio e Lecce, aveva intrapreso la carriera da imprenditore dopo quella da calciatore.