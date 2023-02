Angela Celentano, test del Dna su ragazza sudamericana: arrivano i risultati

Sono negativi i test del Dna effettuati sulla ragazza sudamericana che si sperava fosse Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto del 1996 durante una gita sul Monte Faito a Vico Equense.

A renderlo noto è l'avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia Celentano: "La comparazione tra il dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica". Il legale coordina una squadra di consulenti composta dall'avvocato Enrica Visconti, dal generale Luciano Garofano e dal social team della "Manisco World", presieduto da Virginia Adamo.

Le parole dei genitori

I genitori di Angela, Catello e Maria, così hanno commentato la notizia: “Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa. Ringraziamo qquanti hanno contribuito nelle segnalazioni. Noi non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto“.

La pista sudamericana aveva riacceso le speranze

La giovane donna "attenzionata" aveva riacceso le speranze della famiglia. "Siamo riusciti ad acquisire delle immagini, delle fotografie ed è stato emozionante quello che ha detto Maria, quando ha visto questa fotografia, perchè ha pianto e ha detto: 'Questa è mia figlia'. Inoltre una delle due figlie dei signori Celentano, guardando la foto ha detto: 'Mamma, questa sembro io'", spiegò l'avvocato Luigi Ferrandino al Tgr Rai Campania.

"La storia di questa ragazza, la storia di questa famiglia, il fatto che il papà adottivo abbia avuto rapporti con la Campania e sembrerebbe anche con la zona circostante Vico Equense, è un elemento per noi molto importante", ha detto ancora il legale.

L'avvocato era riuscito a procurarsi campioni del dna attraverso un suo collaboratore che in un paese del nord-Europa ha incontrato la giovane donna per motivi di lavoro. Gli stessi sono stati consegnati al generale Garofano, che è il consulente di fiducia della famiglia Celentano, il quale ha provveduto poi a confrontare i profili genetici. Purtroppo, però, non c'è corrispondenza.