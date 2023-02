Angela Celentano, "Chi l'ha visto?" si occuperà degli ultimi sviluppi del caso

Si occuperà anche degli ultimi sviluppi relativi al caso di Angela Celentano "Chi l'ha visto?", in onda questa sera a partire dalle 21.10 su Rai 3.

Il test del dna sulla ragazza sudamericana che si sperava fosse la bambina scomparsa a 3 anni, nel 1996, sul monte Faito, è risultato negativo, come reso noto nelle scorse ore dal legale della famiglia Celentano, l'avvocato Luigi Ferrandino.

"Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa", ha dichiarato Catello Celentano, padre di Angela.

"Ringraziamo quanti hanno contribuito nelle segnalazioni e non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto", hanno dichiarato Catello e Maria Celentano assieme alle figlie Rossana e Naomi.