Coronavirus, l'idea dell'Asl Napoli 1: richiamare in servizio gli anestesisti in pensione

"Gli anestesisti in pensione potrebbero essere utili in attività accessorie, nelle terapie intensive dei reparti non covid per liberare i colleghi più giovani per la lotta al virus. Io non ho gli elenchi ma mi associo all'appello del direttore Verdoliva e ricordo che anche il Prefetto di Napoli potrebbe richiamarli in servizio". Silvestro Scotti, presidente dell'ordine dei medici di Napoli, commenta così l'iniziativa dell'Asl Napoli 1 di richiamare in servizio gli anestesisti in pensione per la lotta al covid.

"Non credo che possano lavorare direttamente sul covid - spiega Scotti - per età e patologie che possono avere in atto. Ma mi associo al richiamo al dovere deontologico".