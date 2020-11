Coronavirus, pubblicati bandi dell'Asl Napoli 1 per 80 posti di dirigente medico

E' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania l'avviso pubblico della Asl Napoli 1 Centro per 40 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione. La selezione avverrà per soli titoli e prevede la copertura a tempo determinato per 6 mesi, eventualmente rinnovabili.

I requisiti specifici di ammissione prevedono la laurea in Medicina e Chirurgia, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici chirurghi e la specializzazione da conseguire entro il 30 novembre 2020. I vincitori dell'avviso dovranno tempestivamente trasmettere l'accettazione all'incarico e assicurare la disponibilità all'immissione in servizio entro 15 giorni dalla nomina.

Pubblicati anche altri due avvisi pubblici per 20 posti di dirigente medico di medicina interna e altri 20 di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.

"Sono dunque 80 le unità di personale che la direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro punta ad immettere nel più breve tempo possibile in servizio per dare ossigeno ad un sistema messo fortemente sotto stress dall’aumento dei contagi ormai registrato in tutte le regioni d’Italia. È bene sottolineare che alle procedure di concorso possono partecipare anche i giovani medici che non hanno ancora conseguito la specializzazione, purché si specializzino entro il 30 novembre 2020", si legge in una nota dell'Asl.

"Spero che questi bandi non vadano deserti - afferma il direttore generale Ciro Verdoliva - e che ancora una volta da parte dei più giovani ci sia una risposta di grande responsabilità. Stiamo facendo tutto ciò che possiamo per non lasciare nulla di intentato e infoltire le fila del nostro personale che sta sopportando un peso enorme per fronteggiare la crisi, uno sforzo che merita il rispetto di tutti e per il quale non posso che ringraziare la grande squadra dell’ASL Napoli 1 Centro. Speriamo, con queste procedure di concorso, di poter immettere presto forze fresche che possano in parte alleggerire il carico".