'Sogni infranti' per vacanzieri napoletani, il noto tour operator Andrea Vento offre il suo aiuto

Nei giorni scorsi é diventata virale la notizia che centinaia di persone rischierebbero di perdere la caparra versata per le vacanze estive presso un'agenzia di viaggi in provincia di Napoli. Persone che, dopo due anni di Covid, avrebbero voluto godersi un meritato riposo con i pochi risparmi messi da parte. Dopo la notizia della chiusura di quest'agenzia, i sogni di queste persone sembravano infranti.

Il noto tuor operator di origini napoletane Andrea Vento ha offerto, però, loro la possibilità di rifare il preventivo presso una delle sue agenzie sparse in tutta Italia, e di sottrarre il suo guadagno, aiutando cosí a recuperare totalmente o in parte i soldi che ormai sembravano persi.

"Questa notizia oltre che a spezzarmi il cuore - dichiara Andrea Vento - mi ha procurato tanta rabbia. Non é possibile che accadano fatti del genere, che oltre ad infrangere i sogni delle persone, rischiano di far perdere fiducia nei confronti dei tour operator, ed ecco che io e altri colleghi ci siamo resi disponibili per aiutarli. Abbiamo il dovere professionale e morale di aiutarli, perché noi non siamo solo imprenditori, ma siamo realizzatori di sogni e non permetteremo che a queste persone si infrangeranno".