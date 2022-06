Andrea Covelli scomparso, nuovi appelli dei familiari. L'ipotesi: un "avvertimento" in via Torricelli?

La scomparsa del 27enne pianurese Andrea Covelli ha, ieri, messo in subbuglio il quartiere. Il ragazzo non dà notizie di sé dalla notte del 28 giugno, ed i genitori hanno inscenato un blocco stradale a corso Duca D’Aosta e via Comunale Napoli che ha paralizzato la viabilità della zona.

L'ipotesi è che si tratti di un rapimento, e anche la cugina di Covelli si è unita agli appelli dei familiari perché il giovane venga restituito ai suoi cari. “Mentre si trovava a via Epomeo – spiega la ragazza su Facebook – per comprare dei cornetti, mio cugino, Andrea Covelli, è stato avvicinato da loschi figuri in sella a una moto che lo hanno costretto a seguirli verso Pianura. Da allora, se n’è persa ogni traccia ….Per favore, se siete di Pianura o zone limitrofe, se l’avete visto, fateci sapere qualcosa”. Secondo le prime ricostruzioni, al 27enne sarebbero state sottratte le chiavi dello scooter e lo smartphone, il quale risulta irrintracciabile.

“Lo voglio a casa, vivo o morto”

Le dichiarazioni dei familiari rilasciate nella giornata di ieri, poco dopo la scomparsa, mettono i brividi e gettano pesanti ombre sulla vicenda. “Devono fare queste cose con i loro pari, non con i bravi ragazzi. Vogliamo Andrea a casa, vivo o morto”, ha detto sua madre in uno degli appelli social comparsi online. Lei, R.V., è la sorella di un uomo ucciso a Fuorigrotta venti anni fa in un'esecuzione camorristica.

L'avvertimento e le indagini

Secondo alcune testimonianze, nella zona di via Evangelista Torricelli a Pianura qualcosa era nell'aria, nei giorni scorsi. Inviti a non uscire, voci di una famiglia “che avrebbe presto pianto”. Intanto la polizia indaga: sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza tra via Epomeo e la zona di Pianura. Secondo quanto sta in queste ore emergendo pare conoscesse le persone con cui si è poi diretto verso Pianura.