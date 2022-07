Andrea Covelli, i familiari riconoscono il corpo: "E' lui"

Non ci sono più dubbi. Il copro trovato nelle campagne di Pianura è quello di Andrea Covelli, 27enne scomparsi dal 29 giugno. Lo hanno comunicato via social i familiari del ragazzo, consumando l'ultimo atto di una tragedia che ha ancora molti lati oscuri.

A onor del vero, già nella serata di ieri 1 luglio che si trattasse di Covelli appariva più come una certezza che come un'ipotesi. Il corpo è stato trovana nella zona della Selva, un'area boschiva a ridosso del quartiere a Ovest di Napoli. Ed è proprio la Selva il luogo indicato da una telefonata anonima ricevuta dalla madre nei giorni scorsi: "Ci hanno detto di cercare li, mio marito è convinto sia in qualche scantinato".

Un'indicazione che aveva spinto amici e familiari di Andrea a scendere in strada per chiedere un maggiore impegno delle forze dell'ordine nelle ricerche. E nelle ultime ore, la polizia è ricorsa anche agli elicotteri che hanno perlustrano la zona.

Il giovane sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Il rinoscimento ufficiale non ha ancora avuto luogo, a causa delle condizioni in cui è stato trovato il corpo, ma la famiglia non ha più dubbi. Adesso è il momento, per gli investigatori, di cercare le risposte alle tante domande inevase. Secondo quanto riportato dalla madre, Andrea sarebbe stato avvicinato da ignori mentre era davanti a un bar di Soccavo, per comprare cornetti. Gli avrebbero prima preso il cellulare, poi lo avrebbero portato via con la forza. La famiglia ha parlato di atti di bullismo nei suoi confronti da parte di un gruppo di persone che lo aveva preso di mira.

Covelli è incensurato e non è ritanuto vicino a clan camorristici. Gli agenti del commissariato locale stanno indagando sui suoi ultimi giorni di vita. Tra le ipotesi c'è anche che sia stato attirato in una trappola.