Anastasio annulla la tappa di Napoli del tour: c'entra il Covid

"La notizia che non volevo darvi: purtroppo ci sono stati due casi di positività nello staff del mio tour e siamo costretti ad annullare la data di domani (28 Aprile) al Duel di Napoli; quella di venerdì 29 all'Orion di Ciampino invece riusciremo a farla perché per fortuna avremo dei sostituti. Inutile dire quanto mi bruci dover annullare il concerto di casa dopo due anni di attesa. Guardando il bicchiere mezzo pieno abbiamo scelto di rimborsare i biglietti perché abbiamo già chiaro come rimediare, prestissimo tornerò a suonare sul suolo campano, è una promessa", rende noto l'artista vincitore della dodicesima edizione di X Factor, impegnato nel tour Mielemedicina.

Info e rimborsi: https://www.rimborso.info/