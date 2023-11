Volantini con i bambini israeliani rapiti strappati dai dialogatori, la nota di Amnesty: "Accuse infondate"

Sta girando sui social il video girato a Napoli di un uomo che riprende i dialogatori di Amnesty International accusandoli di aver strappato e gettato alcuni volantini ritraenti immagini di bambini israeliani rapiti a Port'Alba.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, in merito al video diffuso su X afferma in una nota: "Si tratta di accuse infondate. I nostri dialogatori hanno spiegato cortesemente che non possiamo esporre e tenere materiale relativo a violazioni dei diritti umani realizzato da altre organizzazioni. Pertanto, il volantino è stato rimosso. Che il tutto sia stato ripreso in video, con tanto di zoom su dati personali, la dice lunga sulle intenzioni di chi l'ha realizzato: un'operazione orchestrata per delegittimare l'operato di un'organizzazione per i diritti umani che, peraltro, dal 7 ottobre chiede il ritorno in libertà degli ostaggi civili israeliani nelle mani di Hamas, ostaggi che sono doppiamente vittime di crimini di guerra, per il fatto che sono trattenuti da oltre un mese senza contatti con l'esterno e perché sono costretti a fare dichiarazioni in video rivolte alle autorità israeliane”.