Amianto killer: risarcimento di oltre un milione di euro per la famiglia di un sottufficiale della Marina Militare

Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a un risarcimento complessivo di un milione 300mila euro per la morte del sottufficiale della Marina Militare Camillo Limatola, napoletano, deceduto il primo agosto del 2013, all'età di 59 anni, a causa di un mesoteliona per esposizione da amianto. L'Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall'avvocato Ezio Bonanni, commenta la sentenza: "E' fondamentale per il riconoscimento anche del danno psicologico sofferto dai familiari delle vittime".

Esposizione all'amianto

Il giudice Claudio Patruno, nella sentenza emessa lo scorso 27 luglio, ha spiegato, tra l'altro, che dagli atti emerge la frequente presenza dell'amianto "negli ambienti in cui il Limatola ebbe a svolgere servizio sia a bordo delle navi in cui fu imbarcato". Il giudice ha evidenziato l'assenza di fornitura di tute, guanti e maschere filtranti" e anche la mancanza di "adeguati sistemi di depurazione dell'aria, o sistemi di isolamento sicuro del minerale". "L'attività dell'equipaggio imbarcato avveniva inoltre in locali abbastanza angusti, cosa che favoriva un'alta concentrazione delle fibre di amianto nell'aria".

Limatola è stato dipendente della Marina tra il 1973 e il 1978, nella base militare de "La Maddalena", in Sardegna. Dopo avere lavorato nella base di Napoli, città di cui era originario e in cui vive tuttora la vedova, venne imbarcato sull'incrociatore Vittorio Veneto. Nel 2011 gli venne purtroppo diagnosticato il mesotelioma, uno dei tumori maggiormente aggressivi. Prima di morire era riuscito ad ottenere il riconoscimento di vittima del dovere e la liquidazione della speciale elargizione e dei doverosi riconoscimenti ai familiari, ottenuti dopo numerose diffide del presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Avv. Ezio Bonanni, legale della famiglia.