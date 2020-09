"Amianto sui marciapiedi. Come se non bastassero già i rifiuti e le suppellettili ad impedire il libero passaggio sui marciapiedi della nostra città. Adesso bisogna fare i conto anche con l'amianto. Da settimane infatti, grosse lastre sfaldate, del pericoloso materiale, sono presenti sui marciapiedi di via Gabriele Jannelli (Arenella) e nel Rione San Gaetano (Miano). Materiale molto nocivo per la salute dei cittadini", denuncia Bukaman.